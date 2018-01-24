З полону ОРДЛО звільнили ще одного заручника

З полону бойовиків звільнено військовослужбовця Романа Савкова, якого утримували в Макіївській колонії.

Про це повідомляє у Facebook учасниця мирних переговорів у Мінську, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Щойно СБУ доповіли президенту П. Порошенку, що звільнено українського заручника, військовослужбовця Романа Савкова… Його захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії, в нього цукровий діабет і йому не давали ліків, було значне погіршення здоров‘я", - розповідає вона.

За словами віце-спікера, Роман ще в шоковому стані. Його передали українській стороні біля КПВВ "Майорськ".

Геращенко повідомила, що про Савкова президентові розповідали в гелікоптері і літаку хлопці, яких звільнили з полону 27 грудня.

"Днями президент помилував одну злодійку, аби витягти нашого військового. Цього разу нам віддали саме Романа. Тепер він пройде лікування у військовому госпіталі", - пише вона.

За словами Геращенко, українська влада продовжує боротися і за інших українців, яких утримують в ОРДЛО.

"СБУ і мої помічники супроводжують Романа, вже завтра він зможе обняти свою маму", - додала вона.

Романа вже привітав сам Петро Поршенко. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

"Щойно особисто привітав звільненого з полону старшого солдата 92-ої бригади Романа Савкова, якого полонили під Красногорівкою. Вітаю з другим днем народження. Ласкаво просимо додому, Романе. Щасливий, що нам це вдалося!" – цитуються слова голови держави.

Роман Савков отримує телефоном вітання президента Фото: Ірина Геращенко / Facebook

Президент доручив провести необхідне медичне обстеження та лікування Савкова.

Як відомо, 21 січня представникам ОРДЛО передали жінку, указ про помилування якої для продовження процесу звільнення заручників підписав президент Петро Порошенко.

Перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам ОРДЛО 233 особи, а забрала 73 людини.