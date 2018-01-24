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Из плена ОРДЛО освободили еще одного заложника

Среда, 24 января 2018, 14:54
Роман Савков
Фото: Ирина Геращенко / Facebook

Из плена боевиков освобожден военнослужащий Роман Савков, которого удерживали в Макеевской колонии.

Об этом сообщает в Facebook участница мирных переговоров в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Только что СБУ доложила президенту П. Порошенко, что освобожден украинский заложник, военнослужащий Роман Савков... Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", - рассказывает она.

По словам вице-спикера, Роман еще находится в шоковом состоянии. Его передали украинской стороне около КПВВ айорск".

Геращенко сообщила, что о Савкове президенту рассказывали в вертолете и самолете ребята, которых освободили из плена 27 декабря.

"На днях президент помиловал одну злодейку, чтобы вытащить нашего военного. На этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он пройдет лечение в военном госпитале", - пишет она.

По словам Геращенко, украинская власть продолжает бороться и за других украинцев, удерживаемых в ОРДЛО.

"СБУ и мои помощники сопровождают Романа, уже завтра он сможет обнять свою маму", - добавила она.

Романа уже поздравил сам Петр Поршенко. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Только что лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-й бригады Романа Савкова, которого держали в плену под Красногоровкой. Поздравляю с вторым днем рождения. Добро пожаловать домой, Роман. Счастлив, что нам это удалось!" - цитируются слова главы государства.

 
Роман Савков получает по телефону поздравления президента
Фото: Ирина Геращенко / Facebook

Президент поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Савкова.

Как известно, 21 января представителям ОРДЛО передали женщину, указ о помиловании которой для продолжения процесса освобождения заложников подписал президент Петр Порошенко.

Первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человека, а забрала 73.

Украинская правда

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Темы: заложникиОРДЛО
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