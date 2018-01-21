Геращенко: Бойовикам передали помилувану жінку - для подальшого звільнення заручників 

Представникам ОРДЛО передали жінку, указ про помилування якої для продовження процесу звільнення заручників підписав президент Петро Порошенко.

Про це повідомила представник президента України у Тристоронній контактній групі у Мінську, віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Процес передачі відбувся 21 січня на КПВВ "Майорськ".

"Тепер у найближчі дні ми чекаємо, згідно досягнутої в рамках роботи гуманітарної Мінської групи домовленості, передачі українській стороні нашого військового. ... Більше жодних деталей і прізвищ", - зазначила Геращенко.

"Також є доручення від президента, що чергова хвиля звільнення наших має відбутися якнайшвидше. Докладаємо всіх зусиль", - додала вона.

Вона також зазначила, що помилувана "звернулася до президента з проханням про помилування, повністю визнала свою провину, отримала важкі каліцтва під час здійснення злочину, в неї ампутовано кінцівки і вона має немовля".

"Президент пішов на гуманітарний крок помилування - задля звільнення наших заручників", - підкреслила Геращенко.

Як відомо, перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам ОРДЛО 233 особи, а забрала 73 людини.

18 січня 2018-го представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися списками утримуваних осіб для подальшого обміну.

Як зазначила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, "звільнення має відбутися у найкоротші терміни".

15 січня Геращено повідомляла, що найближчим часом президент України планує помилувати жінку – громадянку К, яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, задля продовження роботи щодо звільнення українських військових, які утримуються бойовиками на окупованих територіях.

20 січня Геращенко повідомила, що президент Петро Порошенко помилував зазначену особу.

Українська правда