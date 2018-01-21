Геращенко: Бойовикам передали помилувану жінку - для подальшого звільнення заручників 

Представникам ОРДЛО передали жінку, указ про помилування якої для продовження процесу звільнення заручників підписав президент Петро Порошенко.

Про це повідомила представник президента України у Тристоронній контактній групі у Мінську, віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Процес передачі відбувся 21 січня на КПВВ "Майорськ".

"Тепер у найближчі дні ми чекаємо, згідно досягнутої в рамках роботи гуманітарної Мінськоі групи домовленості, передачі українській стороні нашого військового. ... Більше жодних деталей і прізвищ", - зазначила Геращенко.

"Також є доручення від президента, що чергова хвиля звільнення наших має відбутися якнайшвидше. Докладаємо всіх зусиль", - додала вона.

Вона також зазначила, що помилувана "звернулася до президента з проханням про помилування, повністю визнала свою провину, отримала важкі каліцтва під час здійснення злочину, в неї ампутовано кінцівки і вона має немовля".

"Президент пішов на гуманітарний крок помилування - задля звільнення наших заручників", - підкреслила Геращенко.

Як відомо, перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам ОРДЛО 233 особи, а забрала 73 людини.

15 січня Геращено повідомляла, що найближчим часом президент України планує помилувати жінку – громадянку К, яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, задля продовженння роботи щодо звільнення українських військових, які утримуються бойовиками на окупованих територіях.

20 січня Геращенко повідомила, що президент Петро Порошенко помилував зазначену особу.

Українська правда