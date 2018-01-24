Клімкін: Літак із тілами 7 загиблих у Кабулі прибув в Україну

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Середа, 24 січня 2018, 16:53

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що до України прибув літак із тілами 7 загиблих у Кабулі українців.

Він висловив співчуття рідним загиблих.

Як відомо, 20 січня внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих – двоє нападників, яких було ліквідовано.

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців, повідомило, що жертвами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 – Греції, 1 – Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося.

За останніми даними ЗМІ, загальна кількість загиблих у результаті теракту становить 43 людини, з них 7 - громадяни України.

Українська правда
Теми: МЗС Клімкін Афганістан
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