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Климкин: Самолет с телами 7 погибших в Кабуле прибыл в Украину

Среда, 24 января 2018, 15:53

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в Украину прибыл самолет с телами 7 погибших в Кабуле украинцев.

Он выразил соболезнования родным погибших.

Как известно, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 – иностранцы. Сообщалось, что среди погибших – двое нападавших, которые были ликвидированы.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей, сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 – Греции, 1 – Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

По последним данным СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека, из них 7 – граждане Украины.

Украинская правда
Темы: МИДКлимкинАфганистан
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