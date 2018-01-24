Климкин: Самолет с телами 7 погибших в Кабуле прибыл в Украину

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в Украину прибыл самолет с телами 7 погибших в Кабуле украинцев.

Он выразил соболезнования родным погибших.

Как известно, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 – иностранцы. Сообщалось, что среди погибших – двое нападавших, которые были ликвидированы.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей, сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 – Греции, 1 – Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

По последним данным СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека, из них 7 – граждане Украины.