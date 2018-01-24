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Суд в Одесі залишив екс-директора табору "Вікторія" у СІЗО

Середа, 24 січня 2018, 21:45

Суддівська колегія Апеляційного суду Одеської області відхилила скаргу адвокатів екс-директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна щодо зміни підсудному запобіжного заходу - звільнення з-під варти.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Заслухавши доводи сторін захисту та обвинувачення, колегія вирішила залишити в силі ухвалу Приморського суду Одеси 12 січня про продовження на 60 діб терміну тримання під вартою підсудного Саркісяна без права внесення застави", - йдеться в ухвалі суду.

У суді визнали обґрунтованою позицію сторони обвинувачення. Прокурори пояснили, що тримання під вартою підсудного необхідне адвокатам для ознайомлення з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт передадуть на розгляд суду.

Водночас колегія суддів визнала аргументи адвокатів Саркісяна недостатньо вмотивованими.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія"

13 січня 2018 року Приморський суд Одеси продовжив арешт екс-директору дитячого табору "Вікторія" Петросу Саркісяну на період ознайомлення учасників судового процесу з 85 томами справи.

Теми: Одесасуд
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