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Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря "Виктория" в СИЗО

Среда, 24 января 2018, 21:45

Судейская коллегия Апелляционного суда Одесской области отклонила жалобу адвокатов экс-директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна касательно изменения подсудимому меры пресечения - освобождения из-под стражи.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия решила оставить в силе решение Приморского суда Одессы 12 января о продолжении на 60 суток срока содержания под стражей подсудимого Саркисяна без права внесения залога", - говорится в постановлении суда.

В суде признали обоснованной позицию стороны обвинения. Прокуроры объяснили, что содержание под стражей подсудимого необходимо адвокатам для ознакомления с материалами дела. После этого обвинительный акт передадут на рассмотрение суда.

В то же время коллегия судей признала аргументы адвокатов Саркисяна недостаточно мотивированными.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасностидиректорадетского лагеря "Виктория".

Позже суд продлил до 12 декабря срок ареста Саркисяна с альтернативой внесения залога в объеме 128 тысяч гривен.

28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".

13 января 2018 года Приморский суд Одессы продлил арест экс-директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну на период ознакомления участников судебного процесса с 85 томами дела.

Темы: Одессасуд
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