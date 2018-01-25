Главу Аудитслужбы Гаврилову отпустили под личное обязательство

Суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Такое решение на заседании 25 января озвучил судья Александр Бобровник.

"Суд постановил: ходатайство детективов удовлетворить частично. Применить в отношении Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 дней до 25 марта", - сказал судья.

Судья Александр Бобровни СКРИНШОТ С САЙТА NEWSONE.UA

Он также обязал главу Госаудитслужбы сдать все паспорта, участвовать в следственных действиях и избегать общения со свидетелями по делу.

Прокурор САП Виталий Кравец сказал, что с решением суда соглашается, но комментировать его сможет, когда увидит полный текст постановления.

"Суд подтвердил, что подозрение обосновано", - сказал Кравец.

Гаврилова отметила, что "сегодняшним решением довольна, потому что, наконец, начнется активная фаза действий", но дело против нее назвала "уголовным преследованием, которое связано с профессиональной деятельностью".

"Я бы хотела, чтобы мы все были в равных условиях, когда говорим о декларировании. И руководители НАБУ, которые тоже должны декларировать. Давайте мы будем все декларировать, а не искать у кого-то соломинку, не видя в себя бревно", - сказала Гаврилова.

Лидия Гаврилова СКРИНШОТ С САЙТА NEWSONE.UA

Она добавила, что уже "полгода ощущает преследования со стороны НАБУ", но от обязанностей не отстранена.

"Я не могу быть отстранена от обязанностей, потому что это решает суд. И для этого будет другое заседание", - сказала Гаврилова.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.



Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.