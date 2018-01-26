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Російського диверсанта Агєєва засудили до 10 років – адвокат

П'ятниця, 26 січня 2018, 00:55
Російського диверсанта Агєєва засудили до 10 років – адвокат

Російського військовослужбовця Віктора Агєєва суд визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі.

Про рішення суду повідомив на сторінці у Facebook адвокат Віктор Чевгуз.

"Сьогодні росіянин Віктор Агєєв Новоайдарським районним судом Луганської області засуджений до 10 років позбавлення волі Вчора у кримінальній справі росіянина Віктора Агєєва закінчилося судове слідство і відбулися судові дебати", – повідомив Чевгуз.

За його словами, Агєєва звинуватили у бойових діях на боці угруповання "ЛНР", а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Чевгуз заявив, що 10 років позбавлення волі (хоч прокурор просив про 12 років з конфіскацією майна – ред.) є "надмірно суворим" покаранням.

"Ми оскаржимо цей вирок і з питань кваліфікації, і з міри покарання", – додав адвокат.

Як відомо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську. 

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Теми: РосіяДонбассуд
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