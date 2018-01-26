Російського диверсанта Агєєва засудили до 10 років – адвокат
Російського військовослужбовця Віктора Агєєва суд визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі.
Про рішення суду повідомив на сторінці у Facebook адвокат Віктор Чевгуз.
"Сьогодні росіянин Віктор Агєєв Новоайдарським районним судом Луганської області засуджений до 10 років позбавлення волі Вчора у кримінальній справі росіянина Віктора Агєєва закінчилося судове слідство і відбулися судові дебати", – повідомив Чевгуз.
За його словами, Агєєва звинуватили у бойових діях на боці угруповання "ЛНР", а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.
Чевгуз заявив, що 10 років позбавлення волі (хоч прокурор просив про 12 років з конфіскацією майна – ред.) є "надмірно суворим" покаранням.
"Ми оскаржимо цей вирок і з питань кваліфікації, і з міри покарання", – додав адвокат.
Як відомо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.
Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.
Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.
Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.