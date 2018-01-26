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Российского диверсанта Агеева приговорили к 10 годам - ​​адвокат

Пятница, 26 января 2018, 00:55
Российского диверсанта Агеева приговорили к 10 годам - ​​адвокат

Российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.

О решении суда сообщил на странице в Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Вчера по уголовному делу россиянина Виктора Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты", - сообщил Чевгуз.

По его словам, Агеева обвинили в боевых действиях на стороне группировки "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чевгуз заявил, что 10 лет лишения свободы (хотя прокурор просил  12 лет с конфискацией имущества - ред.) Является "чрезмерно суровым" наказанием.

"Мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания", - добавил адвокат.

Как известно, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Мать Агеева Светлана раньше говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.

Темы: РосcияДонбасссуд
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