У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що учасники злочинного угрупування на чолі з колишнім гендиректором "Укрспирту" Михайлом Лабутіним готували терористичні атаки на держустанови України.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу в Хмельницькому, повідомляє прес-служба відомства.

"Мова йде про велику групу зловмисників, що скоїла кілька замовних вбивств і замахів на вбивства у місті Києві. З них названі не всі, тільки ті, які слідство прийняло рішення відкрити", ‑ сказав Аваков.

За його словами, зловмисники планували терористичні атаки на держустанови.

"Група бойовиків готувала терористичні атаки на державні установи, в тому числі й усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб", ‑ зазначив міністр внутрішніх справ.

Він додав, що очолював ОЗУ екс-керівник "Укрспирту" Лабутін.

Раніше у Генеральній прокуратурі заявили, що учасники злочинної організації разом із колишнім генеральним директором державного підприємства "Укрспирт" Михайлом Лабутіним готували замахи на життя, зокрема на очільника МВС Арсена Авакова.

Як відомо, у Румунії затримали колишнього генерального директора державного підприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна.

Як повідомлялося, в грудні 2014 року Міністерство аграрної політики і продовольства України відсторонило керівника "Укрспирту" Михайла Лабутіна з посади, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Укрспирт" його заступника Віктора Панкова.

У цьому ж місяці прес-служба Державної фіскальної служби України повідомила, що Лабутіну повідомлено про підозру у фінансових махінаціях на суму 200,7 млн ​​грн.

У січні 2015 року Інтерпол оголосив Лабутіна в розшук. Згідно з інформацією на офіційному сайті міжнародної поліції, він розшукується за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах або організованою групою.

Також екс-главу "Укрспирту" звинувачують в ухиленні від сплати податків і загрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

30 травня 2017 року Панкова вбили пострілом у спину в Дарницькому районі Києва.

В кінці грудня 2017 року поліція затримала підозрюваних у вбивстві Панкова і в низці інших замахів на бізнесменів в Києві.

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