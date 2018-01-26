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Саакашвілі відправили під нічний домашній арешт

П'ятниця, 26 січня 2018, 14:51
Саакашвілі відправили під нічний домашній арешт

Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Таке рішення суд виніс на засіданні 26 січня.  

"Суд постановив: клопотання прокурора… задовольнити частково. Застосувати відносно Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 22 години до 7 години наступної доби – за адресою: м. Київ, вулиця Костьольна, будинок 7 кв. 32", - сказав суддя.

Суд також зобов'язав Саакашвілі на першу вимогу з'являтися до слідчого та не покидати Київ без дозволу прокурора.

"Ганьба! Це не суд! Це продажні тварі!", - почав кричати Саакашвілі, не давши судді закінчити читати рішення.  

 
Cкриншот з сайту newsone.ua

Прибічники екс-президента Грузії стали скандувати "Ганьба!"

"Я приймаю виклик злодія-президента Порошенка. Це прямий призив, щоб обмежити мою політичну діяльність. Я оголошую, що ми будемо продовжувати марші за відсторонення Порошенка від влади. У найближчі дні ми оголосимо про початок масових акцій з метою відсторонення мирним способом і зміну влади бариг в Україні", - сказав Саакашвілі.  

Прокурор просив застосувати до Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Необхідність цього сторона обвинувачення пояснювала тим, що Саакашвілі може узгоджувати свої свідчення з іншими підозрюваними.

Водночас 4 нардепів – Юлія Тимошенко, Ігор Луценко, Віталій Купрій та Юрій Дерев'янко – повідомили, що готові взяти екс-президента Грузії на поруки. 

 
Cкриншот з сайту newsone.ua

Сам Саакашвілі заявив, що у прокуратури немає доказів проти нього і запевнив, що не збирається тікати.

Як відомо, 11 грудня 2017 року суддя печерського суду Лариса Цокол відмовилась арештовувати Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілісударешт
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