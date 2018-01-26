Порошенко розповів, яким має бути закон про Антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко розповів, що закон про Антикорупційний суд не повинен суперечити українському законодавству та Конституції.

Про це Петро Порошенко заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми маємо знайти ті формулювання, які з одного боку не протирічать українському законодавству, не порушують українського суверенітету, але забезпечують незалежність антикорупційної інфраструктури і забезпечують її ефективність", - заявив президент.

Як відомо, 18 січня український парламент відмовився вносити до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд.

22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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