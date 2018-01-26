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Порошенко рассказал, каким должен быть закон об Антикоррупционном суде

Пятница, 26 января 2018, 17:58

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что закон об Антикоррупционном суде не должен противоречить украинскому законодательству и Конституции.

Об этом Петр Порошенко заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны найти те формулировки, которые с одной стороны, не противоречат украинскому законодательству, не нарушают украинского суверенитета, но обеспечивают независимость антикоррупционной инфраструктуры и обеспечивают ее эффективность", - заявил президент.

Как известно, 18 января украинский парламент отказался вносить в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоАнтикоррупционная прокуратура
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