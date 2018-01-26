Бойовики у Луганську не допустили спостерігачів ОБСЄ до "гумконвою" РФ

Бойовики в окупованому Луганську завадили спостерігачам СММ ОБСЄ відвідати територію, на якій були вантажівки з російським "гумконвоєм".

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"У Луганську чотири члени "ЛНР" (двоє з яких були озброєними) не дозволили патрулю місії прослідувати на територію об’єкту за автоколоною з 10 тентованих вантажівок з російськими номерними знаками та написом "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Один із членів "ЛНР" повідомив спостерігачам про те, що для доступу до об’єкту їм необхідно мати дозвіл від інших членів "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 25 січня 2018 року 73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

У СММ ОБСЄ пообіцяли моніторити ситуацію з черговим російським "гуманітарним конвоєм" на Донбасі та повідомити про неї у звіті.