Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики у Луганську не допустили спостерігачів ОБСЄ до "гумконвою" РФ

П'ятниця, 26 січня 2018, 22:04

Бойовики в окупованому Луганську завадили спостерігачам СММ ОБСЄ відвідати територію, на якій були вантажівки з російським "гумконвоєм".

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"У Луганську чотири члени "ЛНР" (двоє з яких були озброєними) не дозволили патрулю місії прослідувати на територію об’єкту за автоколоною з 10 тентованих вантажівок з російськими номерними знаками та написом "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Один із членів "ЛНР" повідомив спостерігачам про те, що для доступу до об’єкту їм необхідно мати дозвіл від інших членів "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 25 січня 2018 року 73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

У СММ ОБСЄ пообіцяли моніторити ситуацію з черговим російським "гуманітарним конвоєм" на Донбасі та повідомити про неї у звіті.

Теми: ЛуганськОРДЛООБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
Луганськ
Склад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком
У Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: