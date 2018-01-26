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Боевики в Луганске не допустили наблюдателей ОБСЕ к "гумконвою" РФ

Пятница, 26 января 2018, 22:04

Боевики в оккупированном Луганске помешали наблюдателям СММ ОБСЕ посетить территорию, на которой были грузовики с российским "гумконвоем".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В Луганске четыре члена "ЛНР" (двое из которых были вооруженными) не позволили патрулю миссии последовать на территорию объекта с автоколонной из 10 тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "гуманитарная помощь от Российской Федерации". Один из членов "ЛНР" сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов "ЛНР", - говорится в сообщении.

Как известно, 25 января 2018 года 73-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

В СММ ОБСЕ пообещали мониторить ситуацию с очередным российским "гуманитарным конвоем" на Донбассе и сообщить о нем в отчете.

Темы: ЛуганскОРДЛООБСЕ
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