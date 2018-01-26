Боевики в Луганске не допустили наблюдателей ОБСЕ к "гумконвою" РФ

1432 просмотра
Пятница, 26 января 2018, 23:04

Боевики в оккупированном Луганске помешали наблюдателям СММ ОБСЕ посетить территорию, на которой были грузовики с российским "гумконвоем".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В Луганске четыре члена "ЛНР" (двое из которых были вооруженными) не позволили патрулю миссии последовать на территорию объекта с автоколонной из 10 тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "гуманитарная помощь от Российской Федерации". Один из членов "ЛНР" сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов "ЛНР", - говорится в сообщении.

Как известно, 25 января 2018 года 73-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

В СММ ОБСЕ пообещали мониторить ситуацию с очередным российским "гуманитарным конвоем" на Донбассе и сообщить о нем в отчете.

Темы: Луганск ОРДЛО ОБСЕ
powered by lun.ua
По теме
Vodafone говорит, что восстановил связь на части оккупированных территорий 19 января 2018, 15:44
Соратника Медведчука арестовали без права залога 16 декабря 2017, 10:41
В оккупированном Луганске на гранате подорвался гражданский 12 декабря 2017, 11:48
Все новости
Главные новости
С августа 2017 на корью заболели около 6,5 тысяч человек – Супрун
Волкер и Сурков не согласовали единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса - РосСМИ
США расширили санкции против России
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
экология

Где сдать батарейки и макулатуру? Карта пунктов приема вторсырья по Украине

мир

Ваш кот правша или левша? Ученые из Ирландии знают, как это определить