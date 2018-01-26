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Волкер і Сурков не узгодили єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу - РосЗМІ

П'ятниця, 26 січня 2018, 23:34
Волкер і Сурков не узгодили єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу - РосЗМІ
Під час переговорів у Дубаї спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер і помічник президента РФ Владислав Сурков не змогли узгодити єдину позицію щодо українського закону про реінтеграцію Донбасу.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на власні джерела.

"Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу. Проте сторони, як і раніше, демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду поки не вдалося", - розповів виданню співрозмовник, знайомий із ходом переговорів.

За його словами, зустріч Волкера з Сурковим у Дубаї 26 січня закінчилася безрезультатно.

"Конкретних рішень за підсумками зустрічі не прийнято. Сторони домовилися продовжити діалог", - зазначив співрозмовник.

Раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що результатів від зустрічі Суркова з Волкером чекати не варто.

Як повідомлялося, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

Закон визначає, що Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окупованій території: свідоцтва про народження і смерть.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАДонбас
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