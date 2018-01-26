Волкер і Сурков не узгодили єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу - РосЗМІ
Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на власні джерела.
"Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу. Проте сторони, як і раніше, демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду поки не вдалося", - розповів виданню співрозмовник, знайомий із ходом переговорів.
За його словами, зустріч Волкера з Сурковим у Дубаї 26 січня закінчилася безрезультатно.
"Конкретних рішень за підсумками зустрічі не прийнято. Сторони домовилися продовжити діалог", - зазначив співрозмовник.
Раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що результатів від зустрічі Суркова з Волкером чекати не варто.
Як повідомлялося, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.
Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.
Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.
Закон визначає, що Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окупованій території: свідоцтва про народження і смерть.