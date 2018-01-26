Пєсков: Чекати результатів від зустрічі Суркова з Волкером не варто

Зустріч спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим не більше, ніж "звірка годинників".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".

"Очікувати якихось результатів від цієї зустрічі навряд чи доводиться, навряд чи можливо, та і не варто, напевно. Це "звірка годинників", робочий процес", - сказав він.

Пєсков не уточнив, про що конкретно планує говорити Сурков з Волкером, зазначивши, що планується "обмін думками з поточних завислих питань по ситуації на південному сході України".

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер розповів, що збирається обговорити відведення підконтрольних Росії сил на Донбасі і звільнення заручників з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Як відомо, 23 січня з спеціальним представником США Куртом Волкером зустрівся голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко.

В той самий день президент Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили питання, що стосуються проблем на Донбасі.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, подорож скасовано через погіршення погодних умов.