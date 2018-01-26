Волкер и Сурков не согласовали единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса - РосСМИ

Во время переговоров в Дубае спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не смогли согласовать единую позицию по украинскому закону о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют различные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, встреча Волкера с Сурковым в Дубае 26 января закончилась безрезультатно.

"Конкретных решений по итогам встречи не принято. Стороны договорились продолжить диалог", - подчеркнул собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ждать результатов от встречи Суркова с Волкером не стоит.

Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Согласно тексту закона, к временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основании предложений Генштаба ВСУ.

Закон определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти.