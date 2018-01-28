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Площу Нємцова в Вашингтоні відкриють у роковини його загибелі

Неділя, 28 січня 2018, 08:34

Офіційна церемонія відкриття площі імені Бориса Нємцова перед посольством РФ у Вашингтоні відбудеться 27 лютого, в роковини загибелі політика.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Мер Вашингтона Мюріел Баузер підписала раніше прийнятий міською радою закон про присвоєння площі перед посольством РФ імені Нємцова.

Як відомо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.

Раніше посол РФ в США Анатолій Антонов заявив, що у нього не буде викликати жодних емоцій перейменування вулиці у Вашингтоні на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Внаслідок перейменування посольство РФ отримає адресу "Борис Нємцов Плаза, будинок 1".

Теми: СШАНємцов
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