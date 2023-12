На Тверской в Москве полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, организатора акций "Забастовка избирателей" по всей России.

Об этом сообщил сам Навальный в Twitter.

Позже российский правозащитный портал "ОВД-инфо" сообщил, что по состоянию на 16:00 по московскому времени (15:00 по Киеву) в разных городах России полиция задержала 185 участников протестных акций "Забастовка избирателей".

The moment that Alexei @Navalny fell on our camera after being tackled by police... pic.twitter.com/uCJFcntCtz