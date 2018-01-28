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В России задержали Навального и еще 185 протестующих

Воскресенье, 28 января 2018, 12:28
В России задержали Навального и еще 185 протестующих

На Тверской в Москве полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, организатора акций "Забастовка избирателей" по всей России.

Об этом сообщил сам Навальный в Twitter.

Позже российский правозащитный портал "ОВД-инфо" сообщил, что по состоянию на 16:00 по московскому времени (15:00 по Киеву) в разных городах России полиция задержала 185 участников протестных акций "Забастовка избирателей".

"По уточненным данным, всего по стране задержано 185 человек. Из них 46 человек в Чебоксарах, 32 в Уфе, 22 в Мурманске, 16 в Туле и Москве, 15 в Кемерово, 12 в Томске, девять в Волгограде, восемь в Петербурге (как минимум два человека уже вышли из отдела)", - говорится в сообщении.

Были задержания также в Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Раменском (все задержанные вышли из отдела), Самаре, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

Навальный объявил 28 января всероссийскую акцию "Забастовка избирателей", чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.

Как известно, 22 января президиум Верховного суда России признал законнымотказ Центральной избирательной комиссии регистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны.

24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

ЦИК принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

В ответ Навальный призвал избирателей к бойкоту результатов выборов-2018

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018  года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Темы: Росcияакции
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