На Тверской в Москве полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, организатора акций "Забастовка избирателей" по всей России.

Об этом сообщил сам Навальный в Twitter.

Позже российский правозащитный портал "ОВД-инфо" сообщил, что по состоянию на 16:00 по московскому времени (15:00 по Киеву) в разных городах России полиция задержала 185 участников протестных акций "Забастовка избирателей".

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

При задержании Алексея Навального полицейские повалили его на землю и с трудом запихнули в автозак. Хватали протестующих за горло, использовали дубинки. #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/np4sWqfA8j — Навальный LIVE (@navalnylive) January 28, 2018

"По уточненным данным, всего по стране задержано 185 человек. Из них 46 человек в Чебоксарах, 32 в Уфе, 22 в Мурманске, 16 в Туле и Москве, 15 в Кемерово, 12 в Томске, девять в Волгограде, восемь в Петербурге (как минимум два человека уже вышли из отдела)", - говорится в сообщении.

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

Были задержания также в Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Раменском (все задержанные вышли из отдела), Самаре, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

Навальный объявил 28 января всероссийскую акцию "Забастовка избирателей", чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.

Как известно, 22 января президиум Верховного суда России признал законнымотказ Центральной избирательной комиссии регистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны.

24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.