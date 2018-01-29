Волкер розповів, чому США не згодні з позицією РФ щодо миротворців

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер назвав неприйнятним російський проект резолюції про розміщення миротворців в ОРДЛО.

Про це американський дипломат заявив в інтерв'ю телеканалу "112. Україна".

"Росія запропонувала іншу концепцію - так звану захисну силу, яка оберігала б тільки спостерігачів ОБСЄ. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому нескінченний потік російських сил і озброєння через міжнародний кордон тривав би", - пояснив Волкер.

Він підкреслив, що США не можуть погодитися з такою пропозицією.

"Така концепція не забезпечить безпеку, а лише поглибить конфлікт. І жодна країна, що надає війська, не захоче опинитися в такій ситуації: коли є відкритий кордон та маріонеткові угруповання", - пояснив Волкер.

Він додав, що відновлення контролю над українсько-російським кордоном зможе створити передумови для реалізації Мінських домовленостей.

Волкер заявив, що Росія грає ключову роль в конфлікті на Донбасі і повинна погодитися припинити його.

Як повідомлялось, помічник президента РФ Владислав Сурков за підсумками зустрічі з Волкером заявив, що пропозиції США щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі "мають цілком реалізовний вигляд", головне у них - "досить докладний план поетапного розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів мінських угод".