РосЗМІ: Сурков назвав пропозиції США щодо місії ООН на Донбасі "реалізовними"

Помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що пропозиції США щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі "мають цілком реалізовний вигляд", головне у них - "досить докладний план поетапного розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів мінських угод".

Як повідомляє ТАСС, про це Сурков заявив за підсумками зустрічі зі спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером.

Він зазначив, що "американці привезли набагато більш конструктивні пропозиції (щодо місії ООН)".

"Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці на цей раз привезли набагато більш конструктивні пропозиції. "Дубайський пакет" американських напрацювань, на відміну від "белградського", в цілому виглядає цілком реалізовним. Принаймні, на перший погляд", - заявив Сурков.

"Головне у ньому - досить докладний план поетапного розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів "мінських угод". Це збалансований підхід, якого ми весь час добиваємося. Ми його уважно вивчимо і своєчасно дамо відповідь. Після чого запросимо Курта і його колег на нову зустріч", - додав він.

Раніше російський "Интерфакс" з посиланням на власні джерела повідомляв, що під час зустрічі Суркова з Волкером у Дубаї ключовим питанням був закон про реінтеграцію Донбасу, щодо якого вони нібито не змогли узгодити єдину позицію.

Як повідомляє ТАСС, сам Сурков з цього приводу заявив, що законом про реінтеграцію Україна "намагається легалізувати протиправні дії в Донбасі".

"Російська делегація звернула увагу американської сторони на закон України про реінтеграцію (Донбасу). На момент переговорів текст цього закону не був опублікований. Але вже ясно, що його мета - запізніла легалізація незаконних дій київської влади у ході конфлікту на південному сході. Протягом 3 років Україна незаконно застосовує армію проти власних громадян", - заявив Сурков.

Він додав, що Київ "здійснює незаконну економічну блокаду, обмежує свободу пересування і т.і.".

"Закон про реінтеграцію закріплює ці насильницькі практики, підбиваючи під них юридичну базу. Крім того, (під час зустрічі) наголосили на необхідності проконтролювати, щоб у законі не з'явилися положення, які прямо суперечать мінському комплексу заходів. Американці адекватно реагували на висловлені занепокоєння", - заявив Сурков.

Як відомо, Росія запропонувала свій варіант розміщення миротворців на Донбасі, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

13 листопада спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер передав помічнику президента РФ Владиславу Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

У грудні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій територій окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками.

Законопроект про реінтеграцію Донбасу Верховна Рада ухвалила 18 січня. Документом визначається, що межі окупованих територій у Луганській та Донецькій областях визначаються президентом за поданням Міноборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.