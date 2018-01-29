Волкер рассказал, почему США не согласны с позицией РФ по миротворцам

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Понедельник, 29 января 2018, 01:23

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал неприемлемым российский проект резолюции о размещении миротворцев в ОРДЛО.

Об этом американский дипломат заявил в интервью телеканалу "112. Украина".

"Россия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", - объяснил Волкер.

Он подчеркнул, что США не могут согласиться с таким предложением.

"Такая  концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки", - пояснил Волкер.

Он добавил, что восстановление контроля над украинско-российской границей сможет создать предпосылки для реализации Минских договоренностей.

Волкер заявил, что Россия играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его.

Как сообщалось, помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе "выглядят вполне реализуемыми", главное в них - "достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений".

Темы: Росcия Донбасс США миротворцы
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