Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер рассказал, почему США не согласны с позицией РФ по миротворцам

Понедельник, 29 января 2018, 00:23

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал неприемлемым российский проект резолюции о размещении миротворцев в ОРДЛО.

Об этом американский дипломат заявил в интервью телеканалу "112. Украина".

"Россия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", - объяснил Волкер.

Он подчеркнул, что США не могут согласиться с таким предложением.

"Такая  концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки", - пояснил Волкер.

Он добавил, что восстановление контроля над украинско-российской границей сможет создать предпосылки для реализации Минских договоренностей.

Волкер заявил, что Россия играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его.

Как сообщалось, помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе "выглядят вполне реализуемыми", главное в них - "достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДонбассСШАмиротворцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Росcия
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Разведка Британии показала смену риторики росСМИ о мятеже группы Вагнера
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: