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Дело о фиктивности доноров "Оппоблока" закрыли

Понедельник, 29 января 2018, 07:42
Дело о фиктивности доноров Оппоблока закрыли

Дело о фиктивности компании, которая пожертвовала миллион "Оппозиционному блоку", закрыли.

Соответствующее постановление поступило из отдела финансовых расследований налоговой, который юридически находится вне закона, сообщает "Bihus.info".

Причиной для закрытия дела стали показания владельца фирмы ООО "Гиперион Мега" Владимира Ткаченко. Ранее он в комментарии журналистам программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" отрицал свою причастность к фирме.

Однако после открытия производства мужчина сообщил следователям, что принял журналистку и оператора программы "Наші гроші" за мошенников – и именно поэтому отрицал и наличие у него компании, и миллионные пожертвования на "Оппоблок":

Ткаченко якобы "было известно от соседей, что в районе действует группа мошенников, которые обманным путем под различными предлогами пытаются вытащить человека из квартиры, завязать разговор и проникнуть в квартиру с целью грабежа", говорится в постановлении.

Однако на видео из сюжета видно, что мужчина открыл дверь журналистам, которых якобы принял за мошенников.



В апреле 2017 года журналисты программы "Наші гроші" выяснили, что "Оппоблок" финансируют фирмы, зарегистрированные в "виртуальном офисе": в парикмахерской, а также на рыбном госпредприятии.

Среди них – компания ООО "Гиперион Мега", которая перечислила на счет "Оппоблока" более миллиона гривен, директором и учредителем которой является Ткаченко Владимир Иванович.

Журналисты программы посетили директора, и выяснили, что Ткаченко неизвестно ни о взносах, ни о самой компании.

11 сентября 2017 года Шевченковский райсуд Киева обязал Национальную полицию проверить данные из финансового отчета партии "Оппозиционный блок", в которую входят многие представители прошлой власти из "Партии регионов".

 

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Темы: Оппозиционный блок
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