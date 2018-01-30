У САП заявили про втручання Кабміну у справу щодо Гаврилової

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі звинуватили посадовців Кабінету міністрів у впливі на суд щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.

"Особливої уваги заслуговує конкретний факт надання стороною захисту в засіданні на підтвердження своїх доводів листа за підписом керівництва Секретаріату Кабінету міністрів України, у якому стверджується про недоцільність та відсутність підстав для відсторонення Голови Держаудитслужби", - сказано у заяві.

"Вважаємо це яскравим прикладом неприпустимого втручання органів державної виконавчої влади, не уповноважених надавати незалежному суду жодних вказівок чи порад, у здійснення правосуддя", - додали в прокуратурі.

У САП зазначили, що антикорупційні прокурори вперше зіткнулись із випадком, коли посадові особи установи, якій у разі задоволення судом клопотання детективів і прокурорів належало виконати рішення про відсторонення посадової особи, дозволили собі заздалегідь, до судового засідання, однозначно висловити свою позицію з цього питання.

"Більше того, вражає, що вказаний лист до суду надійшов не офіційними каналами зв’язку, а був наданий в засіданні безпосередньо підозрюваною", - повідомляють у САП.

На думку обвинувачення, це лише додатково підтверджує обґрунтованість тверджень антикорупційних прокурорів про те, що Гаврилова може використовувати свій вплив, займану посаду та набуті зв’язки для перешкоджання слідству та суду.

"Незважаючи на те, яку саме – вирішальну чи другорядну – роль справив цей лист на постановлення судом ухвали про відмову в задоволенні клопотання прокурорів САП, її законність буде перевірена в апеляційному порядку", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що запорукою ефективності подолання корупційних проявів серед держслужбовців є вжиття відповідних заходів впливу в порядку відомчого контролю на додаток до існуючих розслідувань, а не всупереч їм.

Крім того в антикорупційні прокуратурі нагадали "підписанту листа" про закон щодо запобігання корупції, який "передбачає різні форми протидії корупції, серед яких переслідування"

У САП додали, що обов’язково скористаються своїм правом на апеляційне оскарження, оскільки, на думку прокурорів, аргументи сторони обвинувачення є достатніми для відсторонення Гаврилової від посади.

Повідомляється, що апеляція буде подана після публікації повного тексту ухвали суду, 5 лютого.

Раніше повідомлялося, що Солом'янській суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.