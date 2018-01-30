Гіркін заявив, що від рішення суду по MH17 йому "ні холодно, ні жарко"

Колишній ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Ігор Гіркін заявив, що йому "ні тепло, ні холодно" від рішення суду за позовом родичів жертв катастрофи малайзійського "Боїнга".

Про це він сказав російському виданню "Дождь".

"Оскільки я вже мало не "терорист номер 1 у світі", що мені боятися? Мені від цього ні тепло ні холодно, гірше не буде", – сказав Гіркін.

Він запропонував родичам загиблих "що-небудь отримати від нього".

"Я що, проти чи що?(...) Якщо у мене з'являться зайві півмільярда доларів, я не проти заплатити родичам за невідомо ким збитий "Боїнг", мені не шкода буде допомогти людям", - додав Гіркін.

Раніше стало відомо, що в США кілька родичів загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" під Донецьком виграли позов до Гіркіна й отримали право на 20 млн доларів компенсацій кожен.

Це рішення окружний суд в Іллінойсі прийняв 21 грудня 2017 року.

Загальна сума компенсацій, які можуть отримати позивачі, склала 400 млн доларів.

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").