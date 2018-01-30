Гиркин заявил, что от решения суда по MH17 ему "ни холодно, ни жарко"

Бывший главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского "Боинга".

Об этом он сказал российскому изданию "Дождь".

"Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет", – сказал Гиркин.

Он предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него".

"Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", – добавил Гиркин.

Ранее стало известно, что в США несколько родственников погибших в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком выиграли иск к Гиркину и получили право на 20 млн долларов компенсаций каждый.

Это решение окружной суд в Иллинойсе принял 21 декабря 2017 года.

Общая сумма компенсаций, которые могут получить истцы, составила 400 млн долларов.

Как известно, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").