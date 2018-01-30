Медведєв каже, що для нього "кремлівський список" США – нуль

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв назвав нульовим значення "кремлівського списку" США для Росії.



Про це він заявив за підсумками переговорів зі своїм бельгійським колегою Шарлем Мішелем, повідомляє 30 січня ТАСС.



"Я б сказав, що значення цього списку -"зеро"... Тому що якби ми представили зворотну ситуацію, якби ми підготували список, в який би включили адміністрацію президента Трампа цілком, палату представників, сенат, верховний суд, офіс генерального прокурора, то що станеться після цього в Америці? Нічого. Те ж саме відбудеться і в нашій країні, тобто нічого не станеться", – сказав Медведєв.



Він додав, що "навіть при наявності будь-якого роду списків для контактів ніяких інших (профільних) людей немає, інших письменників для Сполучених Штатів, з якими б влада США могла б спілкуватися, у нас не існує, точно так же, як і у них не існує інших посадових осіб ".



"Саме тому я вважаю, що значення подібного роду списків, якщо говорити про офіційну частину, якщо говорити про посадових осіб, наближається до нуля", – заявив Медведєв.



"Але тим не менш, це реалізація того закону, який був прийнятий, який носить абсолютно дискримінаційний характер по відношенню до нашої країни і який, безумовно, буде отруювати наші контакти, наші відносини на протязі досить тривалого часу, і це само по собі погано", – заявив російський прем'єр.

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Як відомо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

Путін в свою чергу заявив, що так званий "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.