Медведев говорит, что для него "кремлевский список" США – ноль

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал нулевым значение "кремлевского списка" США для России.

Об этом он заявил по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем, сообщает 30 января ТАСС.



"Я бы сказал, что значение этого списка - "зеро"… Потому что если бы мы представили обратную ситуацию, если бы мы подготовили список, в который бы включили администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, верховный суд, офис генерального прокурора, то что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране, то есть ничего не произойдет", – сказал Медведев.



Он добавил, что "даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других (профильных) людей нет, других писателей для Соединенных Штатов, с которыми бы власти США могли бы общаться, у нас не существует, точно так же, как и у них не существует других должностных лиц".



"Именно поэтому я считаю, что значение подобного рода списков, если говорить об официальной части, если говорить о должностных лицах, стремится к нулю", – заявил Медведев.

"Но тем не менее, это реализация того закона, который был принят, который носит абсолютно дискриминационный характер в отношении нашей страны и который, безусловно, будет отравлять наши контакты, наши отношения на протяжении достаточно длительного времени, и это само по себе плохо", – заявил российский премьер.

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Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Путин в свою очередь заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.