"Кремлівська доповідь" має вплинути на РФ у питанні миротворців – Клімкін

Так звана "кремлівська доповідь" США має змусити керівництво Росії погодитися на "реальну миротворчу місію" на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у вівторок на спільній прес-конференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано, передає УНІАН.

Глава МЗС наголосив, що в РФ мають зрозуміти, що російська ідея із відправленням охоронців для забезпечення захисту лише для спостерігачів СММ ОБСЄ не має сенсу.

За його словами, він підтримує постійний контакт зі спеціальним представником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером, розмовляв з ним і до останньої його зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, і після неї.

"Сподіваюся, що останні події, і в тому числі з американського боку, теж, скажімо так, в лапках "допоможуть" зрозуміти, що її (Росії) пропозиції стосовно body guards (охоронців) для СММ не мають жодного сенсу, а потрібна реальна миротворча місія", - наголосив Клімкін.

"Потрібно дати СММ спокійно працювати і не заважати, і потрібно дати миротворцям, але саме реальним миротворцям, перебрати контроль за ситуацією на окупованих територіях", - додав він.

Міністр також висловив впевненість, що "кремлівський список" США під час наступної зустрічі обговорять країни "Великої сімки".

"Цей список означає, що Росія неодмінно отримає системну відповідь. Ключовим елементом в цьому є солідарність всього цивілізованого світу. Впевнений, що ці питання будуть обговорюватись під час наступної зустрічі "Великої сімки", де головують канадці", - заявив Клімкін.

На думку міністра, новий список США означає, що Росія продовжує порушувати фундаментальні принципи міжнародного права і намагається системно підривати функціонування демократичних інституцій в цивілізованому світі.

"Всі, хто є в цих списках, а не лише "абстрактна" Росія, несуть особисту та колективну відповідальність за дії Росії та прийняті рішення. Ось так політико-бізнесова верхівка Росії опинилася в одній компанії з Північною Корею", - коментує він ситуацію у Twitter.

Як відомо, в ніч на вівторок за київським часом США опублікували так звану "Кремлівську доповідь" щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

До списку потрапили 210 людей: 114 осіб із оточення президента РФ Володимира Путіна, а також 96 олігархів. Проти них потенційно можуть запровадити нові санкції.

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