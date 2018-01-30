"Кремлевский доклад" должен повлиять на РФ в вопросе миротворцев – Климкин

Так называемый "кремлевский доклад" США должен заставить руководство России согласиться на "реальную миротворческую миссию" на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, передает УНИАН.

По словам главы МИД, в РФ должны понять, что российская идея с отправкой охранников для обеспечения защиты только для наблюдателей СММ ОБСЕ не имеет смысла.

Он рассказал, он поддерживает постоянный контакт со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, разговаривал с ним и до последней его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, и после нее.

"Надеюсь, что последние события, и в том числе с американской стороны, тоже, скажем так, в кавычках "помогут" понять, что ее (России) предложения по body guards (охранникам) для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия", - подчеркнул Климкин.

"Нужно дать СММ спокойно работать и не мешать, и нужно дать миротворцам, но именно реальным миротворцам, взять контроль над ситуацией на оккупированных территориях", - добавил он.

Министр также выразил уверенность, что "кремлевский список" США во время следующей встречи обсудят страны "Большой семерки".

"Этот список означает, что Россия непременно получит системный ответ. Ключевым элементом в этом есть солидарность всего цивилизованного мира. Уверен, что эти вопросы будут обсуждаться во время следующей встречи "Большой семерки", где главенствуют канадцы", - заявил Климкин.

По мнению министра, новый список США означает, что Россия продолжает нарушать фундаментальные принципы международного права и пытается системно подрывать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире.

"Все, кто в этих списках, а не только "абстрактная" Россия, несут личную и коллективную ответственность за действия России и принятые решения. Вот так политико-бизнес-верхушка России оказалась в одной компании с Северной Кореей", - пишет в Twitter.

Как известно, в ночь на вторник по киевскому времени США опубликовали так называемый "Кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

В список попали 210 человек: 114 человек из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 96 олигархов. Против них могут ввести новые санкции.

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