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"Кремлевский доклад" должен повлиять на РФ в вопросе миротворцев – Климкин

Вторник, 30 января 2018, 16:27

Так называемый "кремлевский доклад" США должен заставить руководство России согласиться на "реальную миротворческую миссию" на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, передает УНИАН.

По словам главы МИД, в РФ должны понять, что российская идея с отправкой охранников для обеспечения защиты только для наблюдателей СММ ОБСЕ не имеет смысла.

Он рассказал, он поддерживает постоянный контакт со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, разговаривал с ним и до последней его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, и после нее.

"Надеюсь, что последние события, и в том числе с американской стороны, тоже, скажем так, в кавычках "помогут" понять, что ее (России) предложения по body guards (охранникам) для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия", - подчеркнул Климкин.

"Нужно дать СММ спокойно работать и не мешать, и нужно дать миротворцам, но именно реальным миротворцам, взять контроль над ситуацией на оккупированных территориях", - добавил он.

Министр также выразил уверенность, что "кремлевский список" США во время следующей встречи обсудят страны "Большой семерки".

"Этот список означает, что Россия непременно получит системный ответ. Ключевым элементом в этом есть солидарность всего цивилизованного мира. Уверен, что эти вопросы будут обсуждаться во время следующей встречи "Большой семерки", где главенствуют канадцы", - заявил Климкин.

По мнению министра, новый список США означает, что Россия продолжает нарушать фундаментальные принципы международного права и пытается системно подрывать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире.

"Все, кто в этих списках, а не только "абстрактная" Россия, несут личную и коллективную ответственность за действия России и принятые решения. Вот так политико-бизнес-верхушка России оказалась в одной компании с Северной Кореей", - пишет в Twitter.

Как известно, в ночь на вторник по киевскому времени США опубликовали так называемый "Кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

В список попали 210 человек: 114 человек из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 96 олигархов. Против них могут ввести новые санкции.

Читайте также: Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)

Темы: СШАРосcиясанкцииКлимкинМИД
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