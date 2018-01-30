Глава Минфина США пообещал наложить санкции против россиян из "кремлевского доклада"

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Вторник, 30 января 2018, 20:27

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".

Об этом Мнучин сообщил на слушании в сенатском комитете по делам банков, жилищного строительства и проблем городов, передает издание The Hill.

Он отметил, что опубликованный "кремлевский доклад" не станет заменителем для финансовых ограничений россиян.

"Это ни в коем случае не должно толковаться в том смысле, что мы не введем санкций против кого-то из этого списка", - отметил Мнучин.

Глава Минфина США сделал соответствующее заявление после того, как Трамп накануне заявил, что имеющийся перечень финансовых санкций против России достаточный и отказался его расширить.

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Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Путин в свою очередь заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

Думанская Мария, УП
Темы: США Росcия санкции
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