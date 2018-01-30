Глава Минфина США пообещал наложить санкции против россиян из "кремлевского доклада"

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".

Об этом Мнучин сообщил на слушании в сенатском комитете по делам банков, жилищного строительства и проблем городов, передает издание The Hill.

Он отметил, что опубликованный "кремлевский доклад" не станет заменителем для финансовых ограничений россиян.

"Это ни в коем случае не должно толковаться в том смысле, что мы не введем санкций против кого-то из этого списка", - отметил Мнучин.

Глава Минфина США сделал соответствующее заявление после того, как Трамп накануне заявил, что имеющийся перечень финансовых санкций против России достаточный и отказался его расширить.

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Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Путин в свою очередь заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.