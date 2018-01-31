Хроніка 31 січня. Мороз висуває умови, а Булатов розповідає про катування

Найцікавіше: 2005. Мороз назвав бажану квоту Соцпартії в уряді Тимошенко 2014. Булатова катували чоловіки з російським акцентом 2015. Окупанти частково захопили Дебальцеве

2001, середа

– Прем'єр Віктор Ющенко офіційно представив Кабінету міністрів нового віце-прем'єра Олега Дубину, який прийшов на заміну звільненої Юлії Тимошенко.

2002, четвер

– Центрвиборчком припинив реєстрацію блоку "За Ющенка!", лідером якого є народний депутат Олександр Ржавський.

2003, п'ятниця

– Трійка опозиційних лідерів – Петро Симоненко, Юлія Тимошенко та Олександр Мороз – заявила про провал спроб розколоти опозицію, а також звернулася до блоку "Наша Україна" та інших опозиційних сил з пропозицією взяти участь у завершальній стадії акції "Повстань, Україно!".

Також стало відомо, що Апеляційний суд Києва 30 січня 2003 року скасував рішення Шевченківського райсуду щодо обмежень на проведення акцій громадянського протесту "Повстань, Україно!" на території столиці.

2005, понеділок

– Соцпартія підтримає кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем’єра, якщо у виконавчій владі цій партії буде належати шоста частина місць, заявив лідер соціалістів Олександр Мороз.

У лютому 2005 року в перший уряд Тимошенко увійшли три представники Соцпартії – міністр агрополітики Олександр Баранівський, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та міністр освіти Станіслав Ніколаєнко.

2006, вівторок

– Антимонопольний комітет України дав дозвіл на створення спільного підприємства між НАК "Нафтогаз України" та "РосУкрЕнерго", заявив голова АМКУ Олексій Костусєв.

А Кабмін на своєму засіданні погодив установчі документи спільного підприємства з "РосУкрЕнерго".

2007, середа

– Прем'єр Віктор Янукович підтримав пропозицію президента Віктора Ющенка щодо призначення виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Володимира Огризка.

2008, четвер

– Прем'єр Юлія Тимошенко заявила про відсутність наміру вести переговори з Партією регіонів про можливість створення спільної широкої коаліції.

2011, понеділок

– Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні скарги Мирославі Гонгадзе щодо вилучення з обвинувачення Олексію Пукачу пункту про вбивство на замовлення.

– За підсумками перевірок Держфінінспекції діяльності уряду Юлії Тимошенко порушено більше тисячі кримінальних справ, заявив газеті "Комерсант-Україна" заступник генпрокурора Віктор Занфіров.

– Колишнього главу Держкомрезерву Михайла Поживанова оголосили в розшук.

Також, згідно з повідомленням прес-служби Генпрокуратури, правоохоронці розшукують екс-главу Державного казначейства Тетяну Слюз.

2012, вівторок

– Колишнього голову Харківської ОДА Арсена Авакова оголошено в міжнародний розшук, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Перед цим правоохоронці провели обшук у двох квартирах Авакова.

– Син депутата-регіонала Володимира Демішкана Сергій, якого обвинувачували в організації викрадення та жорстокого вбивства, отримав умовне покарання.

2013, четвер

– Депутати трьох опозиційних фракцій – "Батьківщини", "УДАРу" та "Свободи" – одноголосно ухвалили у Верховній Раді спільну заяву, у якій висловили недовіру голові ВР Володимиру Рибаку та генпрокурору Віктору Пшонці.

Опозиціонери також вимагали негайного звільнення всіх політичних в’язнів – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

– Становище з правами людини в Україні протягом 2012 року залишалося невтішним, йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

2014, п'ятниця

– Хроніка Революції Гідності.

За інформацією "Польського радіо", прем'єр Польщі Дональд Туск попередив, що після Олімпіади в Сочі Росія почне знову втручатися у внутрішню ситуацію в Україні.

– Прикордонникам дали рознарядку не випускати з України активістів Дмитра Булатова, Олексія Гриценка та Олександра Данилюка, написав у блозі на УП депутат Анатолій Гриценко з посиланням на Петра Порошенка.

А на сайті розміщено оголошення про розшук активістів "Автомайдану".

– Лідер "Автомайдану" Дмитро Булатов переніс операцію.

Активіст, якого напередодні знайшли в селі Вишенки Бориспільського району Київської області, розповів, що невідомі били його, катували, порізали йому вухо та навіть розпинали – він має проколи на руках.

Булатов не знає, хто його викрав, але зауважив, що чоловіки розмовляли з російським акцентом.

– У Дніпропетровській області з 26 по 30 січня 2014 року затримали 43 підозрюваних за участь у масових заворушеннях.

– Служба безпеки, дослідивши матеріали з серверів офісу "Батьківщини", вилучені під час обшуку, відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Про це повідомив начальник головного Слідчого управління СБУ Максим Ленко в ефірі телеканалу "112 Україна".

2015, субота

– 15 українських військових загинули, ще 30 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

За словами міністра оборони Степана Полторака, місто Дебальцеве частково контролюють терористичні угруповання.

– У Дебальцевому терористи не припиняють артобстріл житлових кварталів міста, у результаті вбито 12 осіб, повідомив голова управління МВС Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Волонтери і міліція під вогнем бойовиків вивозять мирних мешканців цілими сім'ями", – зазначив він.

– У Вуглегірську сили АТО деблокували понад 70 українських силовиків, серед них – 39 бійців роти міліції спецпризначення "Світязь" та 34 військовослужбовця ЗСУ.

2016, неділя

– Двоє українських військових загинули, ще четверо дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– На блокпосту КПВВ "Майорськ" бойовики обстріляли з мінометів волонтерську "швидку", внаслідок чого поранено волонтера, водія і бійця з КПВВ, повідомили в громадській організації "Сестра милосердия АТО".

2017, вівторок

– Троє українських військових загинули, ще 24 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Авдіївки з "Градів", повідомляє прес-центр штабу АТО.

Стріляли з Донецька, як свідчать місцеві в соцмережах. Чотири установки РСЗО "Град" били з цивільних житлових кварталів.

Олег Поліщук, для УП