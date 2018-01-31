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Держдеп США: "Кремлівська доповідь" – лише початок нових санкцій

Середа, 31 січня 2018, 00:31
Держдеп США: Кремлівська доповідь – лише початок нових санкцій

Після того, як Мінфін США опублікував так звану "кремлівську доповідь", процес введення санкцій проти РФ лише починається.

Про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, передає "Укрінформ".

"Вчорашній день, 29 січня, не був визначений як дедлайн для заходів, описаних у розділі 231 (Акту протидії противникам Америки через санкції, CAATSA – ред.). Отже, це не було кінцевим терміном для запровадження санкцій, насправді – це лише початок", – наголосив політик.

Представник Держдепу підкреслив, що після цього адміністрація може розпочати введення санкцій проти осіб, які беруть участь в угодах з розвідувальним та оборонним секторами уряду РФ.

"Це станеться, як тільки адміністрація прийме відповідне рішення з урахуванням затвердженого закону", – додав він.

"У результаті наших дій, які проводились у глобальному масштабі, ми змогли запобігти укладенню потенційних угод на суму в кілька мільярдів доларів. І це – справжній успіх, реальні гроші, і це реальне зменшення доходів, які не отримає Росія", – зазначив політик.

Як відомо, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Дональда Трампа накладе фінансові санкції на десятки заможних росіян із "кремлівської доповіді".

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Як повідомлялось, Мінфін США опублікував так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
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