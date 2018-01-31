После того, как Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад", процесс введения санкций против РФ только начинается.

Об этом во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает "Укринформ".

"Вчерашний день, 29 января, не был определен как дедлайн для мероприятий, описанных в разделе 231 (Акта противодействия противникам Америки через санкции, CAATSA – ред.). Это не конечный срок для введения санкций, на самом деле – это только начало", – подчеркнул политик.

Представитель Госдепа подчеркнул, что после этого администрация может начать введение санкций против лиц, участвующих в сделках с разведывательным и оборонным секторами правительства РФ.

"Это произойдет, как только администрация примет соответствующее решение с учетом утвержденного закона", – добавил он.

"В результате наших действий, проводимых в глобальном масштабе, мы смогли предотвратить заключение потенциальных сделок на сумму в несколько миллиардов долларов. И это – настоящий успех, реальные деньги, и это реальное уменьшение доходов, которые не получит Россия", – отметил политик.

Как известно,министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".

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Как сообщалось, Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.