Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у Криму залишив домашній арешт фігуранту "справи 26 лютого"

Середа, 31 січня 2018, 02:46

Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу і залишив під домашнім арештом фігуранта "справи 26 лютого" Мустафу Дегерменджі.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що суд відхилив аргументи захисту про зміну обставин справи, необхідність медичного обстеження і працевлаштування.

Як повідомлялось, 22 січня суд у Криму продовжив домашній арешт фігурантам "справи 26 лютого" Мустафі Дегерменджі й Алі Асанову до 7 квітня 2018 року.

Як відомо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо  по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу  Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

25 жовтня Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.

Теми: Кримкримські татарисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Крим
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту
Черги на міст і на пором, затори на Херсонщині – наслідки пошкодження Кримського мосту
Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: