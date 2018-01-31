Суд у Криму залишив домашній арешт фігуранту "справи 26 лютого"

Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу і залишив під домашнім арештом фігуранта "справи 26 лютого" Мустафу Дегерменджі.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що суд відхилив аргументи захисту про зміну обставин справи, необхідність медичного обстеження і працевлаштування.

Як повідомлялось, 22 січня суд у Криму продовжив домашній арешт фігурантам "справи 26 лютого" Мустафі Дегерменджі й Алі Асанову до 7 квітня 2018 року.

Як відомо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

25 жовтня Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.