Суд в Крыму оставил под домашним арестом фигуранта "дела 26 февраля"

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Среда, 31 января 2018, 03:46

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу и оставил под домашним арестом фигуранта "дела 26 февраля" Мустафу Дегерменджи.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что суд отклонил аргументы защиты об изменении обстоятельств дела, необходимости медицинского обследования и трудоустройства.

Как сообщалось, суд в Крыму продолжил домашний арест фигурантам "дела 26 февраля" Мустафе Дегерменджи и Али Асанову до 7 апреля 2018 года.

Как известно, 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.

Темы: Крым крымские татары суд
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