Росія готує відповідь на "кремлівський список" США
У відповідь на так звану кремлівську доповідь США в Раді федерації Росії взялися за підготовку законопроекту, який буде визначати поняття "втручання в суверенітет країни".
Про це повідомляє РБК з посиланням на співавтора документа Людмилу Бокову.
За її словами, проект закону розробляє тимчасова комісія Ради Федерації щодо запобігання втручання у внутрішні справи Росії.
"Існує безліч фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи нашої країни. Висуваючи законодавчі ініціативи, ми виходимо з позиції "дзеркальності" заходів, які спрямовані на протидію зовнішньому втручанню", - каже Бокова.
Вона зазначила, що одним з таких заходів стане закріплення в законі понять "суверенітет" і "втручання в суверенітет країни".
Ще одне близьке до комісії джерело назвало документ "помстою за доповідь і недопуск російської збірної на Олімпіаду".
Повідомляється, що новим законом російська влада хоче назвати втручанням у внутрішні справи країни "незаконні спроби вплинути на рішення державних органів країни, які не базуються на міжнародному праві і міжнародних договорах".
Також у документі буде зазначено, що своїм втручанням інші держави прагнуть порушити природний хід політичного процесу в Росії.
Тимчасова комісія із захисту державного суверенітету була створена в Радфеді в середині червня 2017 року. До її складу входять 13 сенаторів. На засіданнях комісії неодноразово обговорювався "тиск з боку США на російські ЗМІ".
Як відомо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.
У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.