Росія готує відповідь на "кремлівський список" США

У відповідь на так звану кремлівську доповідь США в Раді федерації Росії взялися за підготовку законопроекту, який буде визначати поняття "втручання в суверенітет країни".

Про це повідомляє РБК з посиланням на співавтора документа Людмилу Бокову.

За її словами, проект закону розробляє тимчасова комісія Ради Федерації щодо запобігання втручання у внутрішні справи Росії.

"Існує безліч фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи нашої країни. Висуваючи законодавчі ініціативи, ми виходимо з позиції "дзеркальності" заходів, які спрямовані на протидію зовнішньому втручанню", - каже Бокова.

Вона зазначила, що одним з таких заходів стане закріплення в законі понять "суверенітет" і "втручання в суверенітет країни".

Ще одне близьке до комісії джерело назвало документ "помстою за доповідь і недопуск російської збірної на Олімпіаду".

Повідомляється, що новим законом російська влада хоче назвати втручанням у внутрішні справи країни "незаконні спроби вплинути на рішення державних органів країни, які не базуються на міжнародному праві і міжнародних договорах".

Також у документі буде зазначено, що своїм втручанням інші держави прагнуть порушити природний хід політичного процесу в Росії.

Тимчасова комісія із захисту державного суверенітету була створена в Радфеді в середині червня 2017 року. До її складу входять 13 сенаторів. На засіданнях комісії неодноразово обговорювався "тиск з боку США на російські ЗМІ".

Як відомо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.