Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия готовит ответ на "кремлевский доклад"

Среда, 31 января 2018, 11:39

В ответ на так называемый кремлевский доклад США в Совете федерации России взялись за подготовку законопроекта, который будет определять понятие "вмешательство в суверенитет страны".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на соавтора документа Людмилу Бокову.

По ее словам, проект закона разрабатывает временная комиссия Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"Существует множество фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны. Выдвигая законодательные инициативы, мы исходим из позиции "зеркальности" мер, которые направлены на противодействие внешнему вмешательству", — говорит Бокова.

Она отметила, что одной из таких мер станет закрепление в законе понятий "суверенитет" и "вмешательство в суверенитет страны".

Еще один близкий к комиссии источник назвал документ "местью за доклад и недопуск российской сборной на Олимпиаду".

Сообщается, что новым законом российская власть хочет назвать вмешательством во внутренние дела страны "не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны".

Также в документе будет отмечено, что своим вмешательством другие государства стремятся нарушить естественный ход политического процесса в России.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совфеде в середине июня 2017 года. В ее состав входят 13 сенаторов. На заседаниях комиссии неоднократно обсуждалось "давление со стороны США на российские СМИ".

Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Президент России Владимир Путин заявил, что "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

Темы: РосcияСШАскандалсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Росcия
Российская армия имеет ряд проблем на юге Украины − британская разведка
Судно Израиля проигнорировало "блокаду" РФ Черного моря, следом идут суда Греции и Турции
Минобороны РФ уверяет, что Герасимов якобы побывал в Запорожской области
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: