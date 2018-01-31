Россия готовит ответ на "кремлевский доклад"

В ответ на так называемый кремлевский доклад США в Совете федерации России взялись за подготовку законопроекта, который будет определять понятие "вмешательство в суверенитет страны".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на соавтора документа Людмилу Бокову.

По ее словам, проект закона разрабатывает временная комиссия Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"Существует множество фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны. Выдвигая законодательные инициативы, мы исходим из позиции "зеркальности" мер, которые направлены на противодействие внешнему вмешательству", — говорит Бокова.

Она отметила, что одной из таких мер станет закрепление в законе понятий "суверенитет" и "вмешательство в суверенитет страны".

Еще один близкий к комиссии источник назвал документ "местью за доклад и недопуск российской сборной на Олимпиаду".

Сообщается, что новым законом российская власть хочет назвать вмешательством во внутренние дела страны "не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны".

Также в документе будет отмечено, что США стремятся нарушить естественный ход политического процесса в России.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совфеде в середине июня 2017 года. В ее состав входят 13 сенаторов. На заседаниях комиссии неоднократно обсуждалось "давление со стороны США на российские СМИ".

Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Президент России Владимир Путин заявил, что "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.