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"Опоблок" поскаржився "Великій сімці", що Порошенко не пускає його до ЦВК

Середа, 31 січня 2018, 16:09

Фракція "Опозиційний блок" Верховної Ради 31 січня направила листи до послів країн "Великої сімки" та посольства ЄС, в яких поскаржилася на "недемократичну процедуру призначення нового складу Центральної виборчої комісії".

Про це повідомляє прес-служба партії ОБ.

За словами депутатів, президент Петро Порошенко відмовляється вносити до нового складу ЦВК кандидатів від партії "Опозиційний блок".

ОБ звертає увагу, що на зимовій сесії ПАРЄ було затверджено поправку до Резолюції про необхідність пропорційного представництва всіх фракцій українського парламенту в новому складі Центральної виборчої комісії.

"Президент України прямо порушує права опозиційної політичної сили… Призначення до складу ЦВК двох представників від "Опозиційного блоку" – є законною вимогою щодо забезпечення права опозиції для контролю над виборчим процесом", - зазначають у листі народні депутати.

Як відомо, Порошенко передав на розгляд Верховної Ради 14 з 13 необхідних кандидатур до нового складу Центральної виборчої комісії. Там 6 осіб від БПП, 3 – від "Народного фронту" та по 1 – від Радикальної партії, "Самопомочі", "Волі народу" та "Відродження". Хто подав ще одну кандидатуру, наразі невідомо.

Українська правда

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Теми: Опозиційний блокПорошенкосвітЦВК
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