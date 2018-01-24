Порошенко поповнив список кандидатів у ЦВК людиною від БПП

Президент Петро Порошенко додав до переліку з 13 кандидатів у члени нової Центральної виборчої комісії Олега Конопольського.

Про це повідомляє у середу прес-служба голови держави.

За даними джерел "Української правди" в Адміністрації президента, Конопольський є кандидатурою від партії "Блок Петра Порошенка". Тепер цю політичну силу в переліку представляють 6 осіб.

Як пише прес-служба президента, у середу Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів ЦВК.

У списку тепер містяться 14 кандидатур:

Басалаєва Алла ("Відродження");

Єфремова Ірина ("НФ");

Бернацька Наталія (до заміжжя Севастьянова, "НФ");

Кустова Світлана ("БПП");

Вербенський Михайло ("БПП");

Лотюк Ольга ("БПП");

Плукар Віталій ("БПП");

Шипілов Леонтій ("НФ");

Желтова Ольга ("БПП");

Синиця Надія;

Юзькова Тетяна ("РПЛ");

Сліпачук Тетяна ("Воля народу");

Радченко Євген ("Самопоміч");

Конопольський Олег ("БПП").

Глава держави також підписав лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.

"Сьогодні я радий, що нарешті всі фракції внесли кандидатури, які відповідають всім критеріям. Я їх включив до складу подання", - повідомив президент.

У свою чергу Парубій пообіцяв, що якнайшвидше доручить провести перевірку кандидатів.

"Я невідкладно дам доручення, щоб кандидатури членів ЦВК подали на спецперевірку. Нагадаю, що відповідно до законодавства вона триватиме до 15 діб. Це той термін, за який ми встигаємо до початку нової сесії", - сказав спікер.

Він також додав, що дасть доручення профільному комітету "невідкладно розглянути (подання - ред.), щоб ми вже в лютому вийшли на позитивне рішення оновити ЦВК".

Як відомо, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

7 червня 2016 року Порошенко вніс до Верховної Ради подання на звільнення 12 з 15 членів ЦВК та призначення 11 нових членів Центрвиборчкому.

Тоді йшлося про Олега Конопольського (тоді ще кандидатура НФ), Аллу Басалаєву (кандидатура "Відродження"), Михайла Вербенського, Ольгу Желтову, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря (кандидатури БПП), Романа Гребу, Леонтія Шипілова, Надію Синицю та Євгена Радченка (кандидатура "Самопомочі").

18 січня 2018 року фракція "Народний фронт" обрала три кандидатури до ЦВК: Ірину Єфремову, Леонтія Шипілова й Наталю Бернацьку (до заміжжя Севастьянова).

23 січня 2018 року президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. У списку значилися 13 кандидатур.

19 січня, коли Андрій Парубій закривав 7-му сесію Верховної Ради, він заявив, що парламент "має велику заборгованість" щодо кадрових питань, зокрема, треба якомога швидше оновити склад Центральної виборчої комісії. Це питання Рада збирається розглянути на початку 8-ї сесії, після 6 лютого.

Роман Романюк, Євген Кізілов, УП