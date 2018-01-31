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"Оппоблок" пожаловался "Большой семерке", что Порошенко не пускает его в ЦИК

Среда, 31 января 2018, 16:09

Фракция "Оппозиционный блок" 31 января направила письма послам стран "Большой семерки" и посольству ЕС, в которых пожаловалась на "недемократическую процедуру назначения нового состава Центральной избирательной комиссии".

Об этом сообщает пресс-служба партии ОБ.

По словам депутатов, президент Петр Порошенко отказывается вносить в новый состав ЦИК кандидатов от партии "Оппозиционный блок".

ОБ обращает внимание, что на зимней сессии ПАСЕ была утверждена поправка к резолюции о необходимости пропорционального представительства всех фракций украинского парламента в новом составе Центральной избирательной комиссии.

"Президент Украины прямо нарушает права оппозиционной политической силы ... Назначение в состав ЦИК двух представителей "Оппозиционного блока" - является законным требованием относительно обеспечения права оппозиции для контроля над избирательным процессом", - отмечают в письме народные депутаты.

Как известно, Порошенко передал на рассмотрение Верховной Рады 14 из 13 необходимых кандидатур в новый состав Центральной избирательной комиссии. В списке 6 человек от БПП, 3 - от "Народного фронта" и по 1 - от Радикальной партии, "Самопомочи", "Воли народа" и "Видродження ". Кто подал еще одну кандидатуру, пока неизвестно.

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блокПорошенкомирЦИК
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