Суд вирішив арештувати екс-голову Адміністрації морпортів

Солом’янський райсуду Києва 30 січня вирішив відправити під варту з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави екс-голові Адміністрації морських портів України, затриманому напередодні за підозрою у розкраданні коштів АМПУ.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За її інформацією, таким чином суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ погоджене прокурорами САП.

"Директору ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", згідно з ухвалою суду, призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

У САП повідомили, що у середу, 31 січня, Солом’янський суд обирає запобіжні заходи іншим затриманим фігурантам справи.

Як відомо, 29 січня Національне антикорупційне бюро під час обшуків в Одесі затримало колишнього директора держпідприємства "Адміністрація морських портів України", якого в 2016 вже відпускали під заставу.

Усього у справі затримано 7 підозрюваних у заволодінні 247 млн гривень, серед яких колишні та чинні посадовці Адміністрації морських портів.

29 січня НАБУ проводило обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.