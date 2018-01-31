Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вирішив арештувати екс-голову Адміністрації морпортів

Середа, 31 січня 2018, 17:49
Суд вирішив арештувати екс-голову Адміністрації морпортів
transport-journal.com

Солом’янський райсуд Києва 30 січня вирішив відправити під варту екс-голову Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна з альтернативою внесення 12 мільйонів гривень застави. Його затримали напередодні за підозрою у розкраданні коштів АМПУ.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За її інформацією, таким чином суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ погоджене прокурорами САП.

"Директору ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", згідно з ухвалою суду, призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

У САП повідомили, що у середу, 31 січня, Солом’янський суд обирає запобіжні заходи іншим затриманим фігурантам справи.

Як відомо, 29 січня Національне антикорупційне бюро під час обшуків в Одесі затримало колишнього директора держпідприємства "Адміністрація морських портів України", якого в 2016 вже відпускали під заставу.

Усього у справі затримано 7 підозрюваних у заволодінні 247 млн гривень, серед яких колишні та чинні посадовці Адміністрації морських портів.

29 січня НАБУ проводило обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: портикриміналсударешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
порти
Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи
Загрози для судноплавства на півдні України через підрив Каховської ГЕС немає − АМПУ
ЗСУ влучили по позиціях РФ в порту Бердянська, звідти тікають кораблі – адміністрація
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: