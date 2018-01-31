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Суд решил арестовать экс-главу Администрации морпортов

Среда, 31 января 2018, 17:49
Суд решил арестовать экс-главу Администрации морпортов
transport-journal.com

Соломенский райсуд Киев 30 января решил отправить под стражу экс-главу Администрации морских портов Украины Андрея Амелина с альтернативой внесения 12 миллионов гривен залога. Его задержали накануне по подозрению в хищении средств АМПУ.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ее информации, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами САП.

"Директору ООО "Техморгидрострой Николаев", согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В САП сообщили, что в среду, 31 января, Соломенский суд избирает меры пресечения другим задержанным фигурантам дела.

Как известно, 29 января Национальное антикоррупционное бюро при обысках в Одессе задержало бывшего директора госпредприятия "Администрация морских портов Украины", которого в 2016 уже отпускали под залог.

Всего по делу задержаны 7 подозреваемых в завладении 247 млн гривен, среди которых бывшие и действующие чиновники Администрации морских портов.

29 января НАБУ проводило обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.

Украинская правда
Темы: портыкриминалсударест
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