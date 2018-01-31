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Суддя у справі Плотницького взяв самовідвід

Середа, 31 січня 2018, 19:01

Судове засідання у справі колишнього ватажка ОРЛО Ігоря Плотницького щодо збитого військового літака Іл-76 знову не відбулося, бо один з членів колегії суддів взяв самовідвід.

Про це повідомив адвокат потерпілих родин загиблих військових Віталій Погосян, передає "Укрінформ".

"Один із членів колегії суддів, який раніше працював у Донецьку, оголосив самовідвід, мотивуючи це власною безпекою. Поки що дата нового засідання невідома", - розповів адвокат.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

Крім того, 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.

13 вересня судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО за ту катастрофу взяли самовідвід.

"Українська правда" у Threads

Теми: судДонбасАТОкатастрофи
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