Судья по делу Плотницкого взял самоотвод

Судебное заседание по делу бывшего главаря ОРЛО Игоря Плотницкого касательно сбитого военного самолета Ил-76 снова не произошло, потому что один из членов коллегии судей взял самоотвод.

Об этом сообщил адвокат потерпевших семей погибших военных Виталий Погосян, передает "Укринформ".

"Один из членов коллегии судей, ранее работавший в Донецке, объявил самоотвод, мотивируя это собственной безопасностью. Пока дата нового заседания неизвестна", - рассказал адвокат.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.



17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.



На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.



Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).



27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.



13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.