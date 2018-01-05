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Розслідування справи проти Мартиненка завершено

П'ятниця, 5 січня 2018, 00:38
Розслідування справи проти Мартиненка завершено
Сергій Нужненко, Радіо Свобода

Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування провадження проти екс-депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про це його адвокат Петро Бойко повідомив "Українським новинам".

За його словами, 4 січня оголосили про закінчення досудового розслідування.

Матеріали кримінальної справи передано стороні захисту для ознайомлення.

За словами адвоката, у справі – 200 томів.

Він запевнив, що захист не затягуватиме з ознайомленням.

Раніше САП і НАБУ повідомили екс-депутату від "Народного фронту" Миколі Мартиненку остаточну підозру.

Як відомо, 20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Його затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.  

У жовтні Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомило про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

6 грудня Солом'янський райсуд Києва виключив серед обов'язків Миколи Мартиненка здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Читайте також: "Ядерне збагачення Миколи Мартиненка". 

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Теми: МартиненкоНАБУАнтикорупційна прокуратура
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