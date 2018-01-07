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Донька вбитої правозахисниці Ноздровської: Справу має контролювати народ

Неділя, 7 січня 2018, 21:57
Донька вбитої правозахисниці Ноздровської: Справу має контролювати народ
FB/ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Донька нещодавно вбитої під Києвом правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія переконана, що справу про смерть її матері має контролювати народ.

Про це вона сказала в коментарі "Голосу Америки".

Анастасія сподівається, що тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах розслідування вбивства її мами.

"Мені здається, що цю справу має контролювати народ. Коли люди звертають на це увагу і вимагають справедливості, то посадовці бояться і вирішують ці питання", - переконана вона.

Також вона сказала, що сумнівається в якості розслідування вбивства матері та в правоохоронній системі в цілому.

"Мама завжди з ними боролася, вимагала справедливості і законних рішень. Вона неодноразово зверталася за допомогою до всіх цих слідчих. Мама завжди з ними боролася, тому вони не викликають у мене довіри. І якби справа не набула такого резонансу, то вони б і далі займалися бездіяльністю", - наголошує Анастасія.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінального блоку.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року в селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Національна поліція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії. Також правоохоронці кажуть, що поки не мають жодного свідка.

Читайте також матеріал УП "Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці"

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствополіція
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