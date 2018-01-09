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НАБУ дозволило Мартиненку ознайомитися з матеріалами справи

Вівторок, 9 січня 2018, 15:08
НАБУ дозволило Мартиненку ознайомитися з матеріалами справи

Національне антикорупційне бюро відкрило для екс-нардепа Миколи Мартиненка та його захисників доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що відповідний дозвіл від детективів Мартиненко отримав 9 січня 2018 року за дорученням прокурора САП.

Наразі йому інкримінується ряд статей Кримінального кодексу, серед яких: ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України ("Організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі");  ч.1 ст.255 КК України ("Створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією");   ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України ("Організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі") та  ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України ("Організація легалізації (відмивання) злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненою в особливо великому розмірі").

За даними слідства, ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уклало контракт на постачання уранового концентрату із компанією-посередником, підконтрольною колишньому народному депутату, екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Урановий концентрат поставлявся напряму від ТОВ "Степногірський гірничо-хімічний комбінат" (Казахстан), однак через компанію-посередника, внаслідок чого товар було поставлено за завищеною ціною, що призвело до завдання збитків державі у розмірі 17,28 млн дол. США.

 

Отримані кошти посередник переводив на рахунки інших компаній. Частина цих коштів надійшла на рахунки британської компанії з фактичною адресою у Москві (РФ), частина – на рахунки компанії-посередника, задіяної у завданні збитків іншому держпідприємству – ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", частина – була виведена через офшорні компанії, за даними слідства, підконтрольні екс-заступнику гендиректора ДП "СхідГЗК".

 

"Під час досудового розслідування детективи Національного бюро здобули докази, які вказують на те, що у подальшому кошти використовувалися в інтересах та на особисті потреби підозрюваних, у тому числі і на оплату послуг адвокатів в іншому кримінальному провадженні, медичні послуги, навчання та оренду квартир їхніх дітей", - сказано у заяві.

Повідомляється також, що серед інших підозрюваних у провадженні – чинні керівники ДП "СхідГЗК", Державного концерну "Ядерне паливо", НАК "Нафтогаз "України", ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Раніше САП і НАБУ повідомили екс-депутату від "Народного фронту" Миколі Мартиненку остаточну підозру.

Повідомлялося, що суд заарештував майно Мартиненка.

Як відомо, 20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Його затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.  

У жовтні Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомило про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

6 грудня Солом'янський райсуд Києва виключив серед обов'язків Миколи Мартиненка здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Читайте також: "Ядерне збагачення Миколи Мартиненка".

Україська правда

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Теми: НАБУМартиненкоЕнергоатом
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